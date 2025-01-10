Суд Нью-Йорка не стал назначать Трампу наказание по делу Сторми Дэниелс

Избранный Трамп при этом признан виновным

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Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Судья Хуан Мерчан решил не назначать избранному президенту США Дональду Трампу наказание по так называемому "делу Сторми Дэниелс" о фальсификации документов, по которому Трампа ранее признали виновным, сообщает The Washington Post.

Суд приговорил Трампа "к полному освобождению от обязательств": обвиняемый не подвергается ни штрафу, ни тюремному заключению или условному сроку.

AP объясняет, что "решение суда закрепляет за Трампом обвинительный приговор и в то же время позволяет ему вернуться в Белый дом, не опасаясь тюремного заключения или штрафа". Трамп стал первым президентом США, осужденным за тяжкие преступления.

По законам штата Нью-Йорк, судья имеет право "отказаться от назначения тюремного срока, штрафа или испытательного срока", когда приходит к выводу, что нет практического смысла назначать какое бы то ни было наказание.

В сообщениях СМИ отмечается, что суд прибег к такому приему, так как должен был завершить рассмотрение этого дела и при этом, согласно американским законам, не мог принять решение, которое бы помешало работе Трампа на посту президента.

9 января апелляционный суд штата Нью-Йорк - высший судебный орган этого штата - отказался предотвратить вынесение Трампу приговора по делу Сторми Дэниелс. 7 января апелляционный суд штата Нью-Йорк отказался переносить вынесение приговора Трампу по делу Сторми Дэниелс. Перед этим Мерчан назначил на 10 января вынесение приговора по этому делу.

В мае 2024 года суд присяжных единогласно признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения, касающимся фальсификации документов.

В рамках этого разбирательства, которое в СМИ часто называют "делом Сторми Дэниелс" Трампу вменяют фальсификацию документов. В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году он якобы состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.