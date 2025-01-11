В Белом доме признали отсутствие прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Нынешней американской администрации не удалось добиться прогресса в деле денуклеаризации Корейского полуострова, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы, как и наши предшественники (...), очевидно, оказались не в состоянии добиться существенного прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Тенденция там продолжается в неправильном направлении, как и при нескольких президентах", - цитирует заявление Салливана журналистам агентство "Ренхап".

Чиновник добавил: "У меня нет оптимизма по поводу того, чего мы сможем достичь, это область, которая по-прежнему вызывает значительную обеспокоенность".

Он, тем не менее, отметил прогресс в укреплении совместно с Южной Кореей, Японией и другими партнерами "сдерживания" КНДР.

"Посмотрим, что сможет сделать новая администрация, но я думаю, что с Северной Кореей мы поставили себя и наших союзников в существенно лучшее положение в плане сдерживания и борьбы с этой угрозой, даже если мы и не смогли напрямую ее устранить", - сказал Салливан.