Поиск

В Белом доме признали отсутствие прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Нынешней американской администрации не удалось добиться прогресса в деле денуклеаризации Корейского полуострова, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы, как и наши предшественники (...), очевидно, оказались не в состоянии добиться существенного прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Тенденция там продолжается в неправильном направлении, как и при нескольких президентах", - цитирует заявление Салливана журналистам агентство "Ренхап".

Чиновник добавил: "У меня нет оптимизма по поводу того, чего мы сможем достичь, это область, которая по-прежнему вызывает значительную обеспокоенность".

Он, тем не менее, отметил прогресс в укреплении совместно с Южной Кореей, Японией и другими партнерами "сдерживания" КНДР.

"Посмотрим, что сможет сделать новая администрация, но я думаю, что с Северной Кореей мы поставили себя и наших союзников в существенно лучшее положение в плане сдерживания и борьбы с этой угрозой, даже если мы и не смогли напрямую ее устранить", - сказал Салливан.

США Белый дом Джейк Салливан Корейский полуостров денуклеаризация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США объявили масштабный пакет санкций против российской нефтянки. Обобщение

Байден заявил о необходимости продолжения военной помощи Украине

В Гренландии заявили о нежелании оставаться в составе Дании или присоединяться к США

В Гренландии заявили о нежелании оставаться в составе Дании или присоединяться к США

Что произошло за день: пятница, 10 января

Пожары уничтожили почти весь район Пасифик-Палисейдс у Лос-Анджелеса

Пожары уничтожили почти весь район Пасифик-Палисейдс у Лос-Анджелеса

Суд Нью-Йорка не стал назначать Трампу наказание по делу Сторми Дэниелс

Суд Нью-Йорка не стал назначать Трампу наказание по делу Сторми Дэниелс

Дюков, Воробьев и Алекперов-младший включены в санкционный список США

США запретили своим компаниям оказывать нефтесервисные услуги в России

США запретили своим компаниям оказывать нефтесервисные услуги в России

США ввели санкции против операторов морских портов Лавна и Суходол

Под санкции США попали СПГ заводы "Газпрома" и "НОВАТЭКа" на Балтике

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе195 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне12 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии145 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5674 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2087 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });