Спецпрокурор, который расследовал дела в отношении Трампа, ушел в отставку

Спецпрокурор Джек Смит Фото: EPA/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Специальный прокурор Джек Смит, назначенный генеральным прокурором Мерриком Гарландом в ноябре 2022 года для ведения двух дел Дональда Трампа, ушел в отставку, сообщил портал Axios со ссылкой на Минюст США.

Портал отмечает, что "победа Трампа на выборах поставила под угрозу будущее обоих дел" - о вмешательстве в выборы и о ненадлежащем хранении секретных документов.

По данным портала, перспективы по обоим делам были уже подорваны постановлением Верховного суда об иммунитете.

Верховный суд в прошлом году принял решение, что Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования, который распространяется на его действия в рамках должностных обязанностей.

Вместе с тем, на этой неделе федеральный апелляционный суд заявил, что окончательный отчет Смита о его расследованиях в отношении Трампа может быть опубликован, несмотря на возражения избранного президента.