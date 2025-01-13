Индексы США упали в пятницу

Dow и Nasdaq потеряли 1,6%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Количество рабочих мест в экономике США в декабре увеличилось на 256 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Согласно пересмотренным данным, в ноябре показатель вырос на 212 тыс., а не на 227 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в прошлом месяце снизилась до 4,1% по сравнению с 4,2% в ноябре.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 165 тыс., по данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics предполагали увеличение на 160 тыс. При этом большинство экспертов не ожидало изменения безработицы с ноябрьского уровня.

После публикации этих данных участники рынка деривативов повысили оценку вероятности сохранения процентных ставок неизменными на мартовском заседании Федеральной резервной системы (ФРС) до 75% с 59%, по данным CME FedWatch. Также они почти уверены, что регулятор сохранит ставки и в январе.

Акции Nvidia Corp. подешевели на 3% по итогам торгов после сообщений СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительный раунд ограничений на экспорт чипов для ИИ-разработок.

Бумаги других чипмейкеров также потеряли в цене: Broadcom - 2,2%, Advanced Micro Devices - 4,8%, Micron Technology - 0,1%.

Капитализация ритейлера Macy's Inc. снизилась на 1,2% после новостей о планах закрытия 66 магазинов в рамках стратегии по модернизации торговой сети.

Котировки акций Constellation Brands упали на 17,1%. Производитель алкогольных напитков увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2025 финансового года, однако скорректированный показатель оказался хуже прогнозов рынка. Компания также понизила собственный годовой прогноз.

Constellation Energy нарастила рыночную стоимость на 25,2%. Оператор АЭС объявил о покупке генерирующей Calpine Corp. примерно за $16,4 млрд с оплатой акциями и денежными средствами. Объединенная компания станет крупнейшим поставщиком "зеленой" энергии в США.

Аптечная сеть Walgreens Boots Alliance увеличила чистый убыток почти вчетверо в первом квартале 2025 финансового года, при этом выручка и скорректированная прибыль заметно превысили прогнозы аналитиков. Акции компании подорожали на 27,6%.

Цена бумаг Delta Air Lines выросла на 9%. Ее квартальные показатели также превзошли ожидания рынка.

Dow Jones Industrial Average понизился на 1,63% и составил 41938,45 пункта. За первые шесть торговых сессий года индекс потерял 1,4% - максимум с 2016 года.

Standard & Poor's 500 уменьшился в пятницу на 1,54% - до 5827,04 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,63% и составил 19161,63 пункта.