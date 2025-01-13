Глава Пентагона призвал нарастить оборонный бюджет США до $1 трлн к 2028 году

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин рекомендовал властям США увеличить расходы на оборону такими темпами, чтобы в 2028 финансовом году они превысили $1 трлн, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на письмо Остина административно-бюджетному управлению американской администрации.

"Остин рекомендовал административно-бюджетному управлению оставить администрации избранного президента Дональда Трампа пятилетний план оборонного строительства, согласно которому в 2026 году на него выделят $926,5 млрд, хотя прогнозировалось, что эта сумма составит $876,8 млрд. План предлагает потратить $972,8 млрд в 2027 финансовом году и более $1 трлн - в 2028", - информирует агентство.

"Для удовлетворения требований нашей стратегии необходим реальный рост выше инфляции и устойчивые новые инвестиции в 2026-2030 финансовых годах", - написал Остин.

Глава Пентагона призвал к тому, чтобы расходы на оборону составили примерно 3% от ВВП США в 2027-2030 финансовых годах, отмечает Bloomberg. По оценкам административно-бюджетного управления, на оборону в 2024 финансовом году направлено 3,2% от ВВП.

Кроме того, Остин отметил, что финансирование Пентагона не должно включать помощь Украине и Израилю. По мнению главы Минобороны США, иностранная военная помощь должна финансироваться за счет дополнительных ассигнований.