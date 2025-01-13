Заболевшая пневмонией глава ЕК вернется к работе на следующей неделе

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен успешно выздоравливает от пневмонии и со следующей недели будет выполнять все свои обязанности, сообщила в понедельник официальный представитель ЕК Паула Пинью.

"Она находится у себя дома в Ганновере и не будет председательствовать в коллегии на этой неделе. Она просила исполнительного заместителя председателя Европейской комиссии Тересу Риберу Родригес заменить ее, но должна возобновить свои полномочия с конца недели", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Пинью добавила, что фон дер Ляйен примет участие в экономическом форуме в Давосе на предстоящей неделе и также будет присутствовать в Страсбурге на пленарной сессии Европейского парламента.

Журналисты подвергли критике пресс-службу ЕК за то, что она сообщала только о заболевании, но не о госпитализации главы Еврокомиссии, сочтя это нарушением принципа транспарентности.

В ответ пресс-секретарь подтвердила, что фон дер Ляйен провела около недели в больнице, но не находилась на ИВЛ, как и в отделении интенсивной терапии.

В начале января сообщалось, что председатель Европейской комиссии отменила участие во всех мероприятиях, заболев тяжелой формой пневмонии.