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Трамп ожидает скорого заключения соглашения по Газе между Израилем и ХАМАС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Соглашение между сторонами ближневосточного конфликта по прекращению огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников будет заключено в скором времени, заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью Newsmax.

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"Мы очень близки к тому, чтобы это было завершено. Они должны это сделать. Если они этого не сделают, там будет много проблем, каких они никогда раньше не видели. Они это сделают", - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что в его понимании, "было рукопожатие, и они в процессе завершения, возможно, к концу недели, но это должно произойти".

Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин", ссылаясь на заявление палестинского движения, сообщил, что ХАМАС подтвердило, что положительно оценивает договоренности о прекращении огня в секторе Газа на проходящих в Дохе переговорах.

"В своем заявлении палестинская группировка подтвердила, что непрямые переговоры при участии Катара и Египта относительно достижения соглашения, которое положит конец израильской войне в Газе и завершит обмен узниками с Израилем, продвигаются успешно", - отмечает "Аль-Маядин".

Как сообщалось, участники переговоров стремятся заключить соглашение до инаугурации Трампа, запланированной на 20 января.

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