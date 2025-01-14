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Байден решил исключить Кубу из списка стран-спонсоров терроризма

Это решение, скорее всего, будет отменено Трампом

Байден решил исключить Кубу из списка стран-спонсоров терроризма
Президент США Джо Байден
Фото: AP/TASS

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден принял решение на время исключить Кубу из списка стран-спонсоров терроризма, сообщает во вторник Белый дом.

"Я пришел к выводу, что (...) приостановка на шесть месяцев (решения о включении Кубы в этот список - ИФ) соответствует интересам США и ускорит переход Кубы к демократии", - говорится в уведомлении, отправленном Байденом в американский Конгресс.

При этом Associated Press отмечает со ссылкой на источники, что на такой шаг Белый дом пошел в рамках достигнутого при посредничестве Ватикана соглашения с Гаваной. Кубинская сторона, в свою очередь, согласилась 20 января, в последний день пребывания Байдена у власти, освободить несколько десятков политзаключенных.

Агентство подчеркивает, что решение Байдена позволит снять с Кубы ряд действовавших против ее экономики ограничений.

При этом Associated Press констатирует, что принимаемые Байденом меры в отношении Кубы, скорее всего, будут недолговечны: с большой долей вероятности следующий президент США Дональд Трамп быстро их отменит.

Как Трамп, так и его кандидат на пост госсекретаря Марко Рубио, в прошлом неоднократно выступали за жесткие меры против Гаваны.

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