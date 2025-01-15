Израильские военные за 24 часа атаковали более 50 целей ХАМАС в Газе

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля за сутки нанесла удары по более чем 50 объектам группировки ХАМАС в секторе Газа, в том числе по командному центру движения, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

"За прошедшие сутки ЦАХАЛ нанес удары по более чем 50 террористическим объектам по всему сектору Газа, включая ячейки террористов, склады оружия, подземную инфраструктуру, противотанковые установки и военные структуры ХАМАС", - говорится в сообщении.

В частности, израильские военные "нанесли точечный удар по террористу (...) который вел деятельность в командно-диспетчерском центре, в бывшей школе, в районе Дарадж-Туффа".