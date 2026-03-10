Генконсульство РФ в иранском Исфагане пострадало из-за атаки на администрацию губернатора провинции

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В МИД РФ заявили, что Генконсульство РФ в иранском Исфагане 8 марта пострадало в результате атаки на администрацию губернатора одноименной провинции.

"8 марта в иранском г. Исфагане в результате атаки на расположенную неподалеку администрацию губернатора одноименной провинции пострадало Генконсульство России. В служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Требуем от всех сторон строгого соблюдения неприкосновенности дипломатических объектов, отказа от посягательств на безопасность, жизнь и здоровье их персонала. Призываем участников конфликта незамедлительно положить конец военному противостоянию и вернуться за стол переговоров", - подчеркнула Захарова.