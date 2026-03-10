Поиск

США призвали Израиль не атаковать объекты энергетики в Иране

Фото: dpa/picture-alliance

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Белый дом передал Израилю послание о том, что дальнейшие удары по объектам энергетики Ирана являются неприемлемыми, сообщает во вторник Axios со ссылкой на источники.

"Администрация президента США Дональда Трампа попросила (...) Израиль более не атаковать энергетические объекты, особенно нефтяную инфраструктуру в Иране, заявили три знакомых с темой источника", - информирует портал.

Axios отмечает, что соответствующее послание передали на высоком политическом уровне, а также начальнику генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эялю Замиру.

В Белом доме указали на три причины такого решения: во-первых, Трамп хотел бы сотрудничества с иранским нефтяным сектором после конфликта; во-вторых, США опасаются массированного ответного удара Ирана по энергетической инфраструктуре в других странах Персидского залива; в-третьих, удары по иранской энергетике нанесут ущерб местному населению.

Один из источников пояснил, что Трамп считает вариант с атаками на энергетику и нефтяные предприятия Ирана крайним вариантом, на который можно пойти только если иранские военные будут избирательно атаковать объекты энергетики в регионе.

Axios напоминает, что во вторник шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не атакуют цели вроде нефтяных резервуаров.

В Белом доме, в посольстве Израиля в Вашингтоне и в ЦАХАЛ информацию комментировать не стали.

