Шесть человек погибли при пожаре в автобусе в швейцарском Керцерсе

Еще трое были госпитализированы

Пожарные работают рядом с обломками автобуса, загоревшегося вечером 10 марта 2026 года в Керцерсе, Швейцария
Фото: Harold Cunningham/Getty Images

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - По меньшей мере шесть человек погибли в результате пожара в автобусе в городе Керцерс на западе Швейцарии, еще трое госпитализированы, сообщает AP со ссылкой на местную полицию.

По словам представителя полиции Фредерика Папо, возгорание произошло вечером во вторник. Он отметил, что рассматривается версия об "умышленном акте", однако окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования.

Сгоревший автобус принадлежал компании PostBus, входящей в структуру национальной почтовой службы. Швейцарские СМИ опубликовали кадры, на которых видно, что транспортное средство полностью охвачено огнем.

"Прибывшие на место спасательные службы обнаружили автобус полностью в огне", - говорится в заявлении регионального правительства.

По данным полиции, трое пострадавших с тяжелыми травмами были доставлены в больницы вертолетами и машинами скорой помощи. Еще двум пострадавшим помощь оказали на месте.

Швейцария Керцерс
