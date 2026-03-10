Поиск

Трамп предостерег Иран от минирования Ормузского пролива

Фото: Roberto Schmidt/Getty Images

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что примет жесткие меры, если Иран заминирует Ормузский пролив.

"Если Иран установил мины в Ормузском проливе, то мы требуем, чтобы он немедленно их убрал", - написал он в соцсети Truth Social. Трамп также добавил, что пока не располагает данными о возможном минировании.

Американский лидер предупредил, что в случае установки мин "военные последствия для Ирана будут беспрецедентными".

"А если они уберут мины, то это будет гигантским шагом в верном направлении", - добавил президент США.

Он подчеркнул, что военные США будут готовы выводить из строя суда, используемые Ираном для установки мин. По словам Трампа, 10 таких судов удалось уничтожить за последние часы. Он уточнил, что на момент уничтожения суда не были задействованы в минировании.

Ранее телеканал CBS сообщил, что разведслужбы США получили информацию о том, что Иран готовится к установке мин на судоходных путях в Ормузском проливе. В свою очередь, CNN со ссылкой на два источника, знакомых с донесениями разведки США, сообщил, что Иран уже начал размещать мины в проливе.

Хроника 28 февраля – 10 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США Ормузский пролив
