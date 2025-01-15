В Финляндии заговорили о возможности строительства еще одной АЭС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Министр окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен заявил о необходимости строительства в стране еще одной атомной электростанции, сообщает портал Yle.

"Дискуссии о строительстве атомной электростанции начались в понедельник, когда было объявлено, что энергетическая группа Fortum лоббирует строительство новой станции. Во вторник министр окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен заявил, что страна нуждается в новой крупной атомной электростанции", - информирует издание.

По словам Мюккянена, увеличение производства ветровой энергии и нынешние ядерные мощности недостаточны для удовлетворения растущего потребления. "Если мы продолжим с цифрами роста, то вопрос не в том, будет ли это ветроэнергетика или атомная энергетика. Нам нужно и то, и другое", - сказал Мюккянен.

В настоящее время в Финляндии работает две АЭС. В 2023 году правительство одобрило продление срока эксплуатации АЭС "Ловииса" с ее двумя реакторами до 2050 года. На станции "Олкилуото" три реактора, в самом новом реакторе регулярное производство электроэнергии началось в 2023 году.

Планировалось в сотрудничестве с российской компанией "Росатом" построить третью АЭС на полуострове - "Ханхикиви". Однако в 2022 году финская энергетическая компания Fennovoima Hanhikivi 1 объявила об отказе от проекта.