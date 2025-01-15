Производство и экспорт игристых вин в Евросоюзе упали на 8% в 2023 году

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Производство игристых вин в Европейском союзе в 2023 году сократилось на 8% - до 1,496 млрд литров по сравнению с 1,624 млрд литров в 2022 году, по данным статистического управления ЕС (Eurostat).

Ведущими производителями являлись Италия (638 млн литров), Франция (224 млн литров шампанского и 88 млн литров других игристых вин) и Германия (263 млн литров). Далее следовали Испания (206 млн литров) и Португалия (25 млн литров).

Страны Евросоюза в 2023 году экспортировали 600 млн литров игристых вин в государства, не входящие в объединение. Это также на 8% ниже показателя за 2022 год (649 млн литров).

Среди разновидностей игристых вин объемы поставок за рубеж просекко (Италия) были наиболее значительными - 266 млн литров. Также было экспортировано 100 млн литров игристых вин из свежего винограда без защищенного обозначением места происхождения, 91 млн литров шампанского (Франция) и 60 млн литров кавы (Испания).

Евросоюз импортировал 5 млн литров игристых вин из других стран в позапрошлом году.