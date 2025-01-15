Поиск

Производство и экспорт игристых вин в Евросоюзе упали на 8% в 2023 году

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Производство игристых вин в Европейском союзе в 2023 году сократилось на 8% - до 1,496 млрд литров по сравнению с 1,624 млрд литров в 2022 году, по данным статистического управления ЕС (Eurostat).

Ведущими производителями являлись Италия (638 млн литров), Франция (224 млн литров шампанского и 88 млн литров других игристых вин) и Германия (263 млн литров). Далее следовали Испания (206 млн литров) и Португалия (25 млн литров).

Страны Евросоюза в 2023 году экспортировали 600 млн литров игристых вин в государства, не входящие в объединение. Это также на 8% ниже показателя за 2022 год (649 млн литров).

Среди разновидностей игристых вин объемы поставок за рубеж просекко (Италия) были наиболее значительными - 266 млн литров. Также было экспортировано 100 млн литров игристых вин из свежего винограда без защищенного обозначением места происхождения, 91 млн литров шампанского (Франция) и 60 млн литров кавы (Испания).

Евросоюз импортировал 5 млн литров игристых вин из других стран в позапрошлом году.

Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кишинев намерен установить полный контроль над "Молдовагазом", 50% которого принадлежит "Газпрому"

Кишинев намерен установить полный контроль над "Молдовагазом", 50% которого принадлежит "Газпрому"

Железногорский ГХК "Росатома" подпал под санкции США

Авиакомпания Flydubai возобновляет рейсы из Дубая в Сочи и Минводы

ОПЕК+ в декабре снизил добычу нефти на 70 тыс. б/с и был на 285 тыс. б/с ниже плана

Власти США подали в суд на Capital One за обман потребителей более чем на $2 млрд

Глава Приднестровья заявил о договоренности с РФ по возобновлению поставок газа

Министр энергетики Турции подтвердил атаку на "Турецкий поток"

Министр энергетики Турции подтвердил атаку на "Турецкий поток"

Опрошенные WEF эксперты назвали среди главных глобальных рисков погоду и дезинформацию

Опрошенные WEF эксперты назвали среди главных глобальных рисков погоду и дезинформацию
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе240 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5702 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2099 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });