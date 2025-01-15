Кандидат в госсекретари США не считает контроль над Панамским каналом надуманной проблемой

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Опасения насчет того, что Китай может де-факто контролировать Панамский канал - не фантазия избранного президента США Дональда Трампа, а реальная проблема, о которой известно уже много лет, заявил в среду кандидат на пост главы Госдепартамента Марко Рубио.

"Трамп это не выдумал. Эта проблема существует уже лет десять", - сказал он на слушаниях в сенате.

Рубио вспомнил, что еще в 2017 году, будучи сенатором США от Флориды, посетил Панаму, и уже тогда звучали опасения насчет Китая.

"Китайские компании контролируют портовую инфраструктуру по обе стороны канала", - отметил Рубио.

По его мнению, если ничего не предпринимать, то в будущем в случае кризиса с США у Пекина будет возможность не пропускать через канал американские суда.

"Это все не шутки, а серьезная проблема, которую нужно решать", - подытожил Рубио.

Ранее Трамп заявил, что обсуждает вопрос о канале с панамскими властями, не исключив применение силы для возвращения канала под американский контроль.

Министр иностранных дел Панамы Хавьер Мартинес-Ача Васкес заявил, что его страна не намерена обсуждать вопрос о суверенитете Панамского канала.

"Единственные руки, которые контролируют канал, - это панамцы, и так будет всегда", - добавил он.