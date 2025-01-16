Джонсон заявил, что Байден запомнится худшим миграционным кризисом и помилованием сына

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Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон считает, что покидающий Белый дом Джо Байден допустил многочисленные ошибки на посту президента.

"Организация худшего миграционного кризиса в американской истории (...); использование министерства юстиции для борьбы с политическими оппонентами; подпитывание стремительной инфляции "байденомикой"; сокрытие от американского народа снижения остроты своего ума; (...) помилование своего сына (Хантера Байдена - ИФ)", - перечислил Джонсон в соцсети X ошибки Байдена.

Спикер также упомянул о "катастрофическом выходе из Афганистана" и "усилении врагов", комментируя прощальное выступление Байдена.

Как сообщалось, 46-й американский президент, подводя итоги своей работы, заявил, что заслугой его администрации стало достижение соглашения по сектору Газа, укрепление НАТО, обеспечение свободы Украины, "победа" в конкурентной борьбе с Китаем.