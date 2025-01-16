Евросоюз увеличил расходы на НИОКР на 6,7% в 2023 году

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Расходы стран Европейского союза на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 2023 году выросли на 6,7% и составили 381,4 млрд евро, сообщило статистическое управление ЕС (Eurostat).

За последнее десятилетие, с 2013 года, показатель увеличился на 57,9%.

Между тем размер затрат на НИОКР по отношению к ВВП в 2023 году остался на уровне предыдущего года - 2,2% ВВП. За десять лет их доля повысилась всего на 0,1 процентного пункта.

На бизнес пришлась наибольшая доля расходов - 66% общей суммы (253,1 млрд евро), госзатраты составили 11% (41 млрд евро).

Наибольшая интенсивность НИОКР в 2023 году была зафиксирована в Швеции (3,6% ВВП), Бельгии и Австрии (по 3,3% ВВП), Германии и Франции (3,1% ВВП). Наименьшие показатели были отмечены в Румынии (0,5% ВВП), на Мальте (0,6%) и Кипре (0,7%, а также в Болгарии и Латвии (по 0,8%), отмечается в сообщении Eurostat.