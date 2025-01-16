И.о. президента Южной Кореи заявил об открытости к диалогу с КНДР

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Руководство Республики Корея не закрывает каналы для диалога с КНДР, но не будет оставлять без ответа провокации со стороны Пхеньяна, заявил и. о. президента Южной Кореи Чхве Сан Мок на встрече с ключевыми сотрудниками управления нацбезопасности в офисе президента, МИД, Минобороны. Об этом сообщает "Ренхап".

"Мы будем активно урегулировать напряженность, особенно в пограничных районах, предотвращать эскалацию. Мы при этом сохраним открытость к межкорейскому диалогу, будем быстро реагировать на меняющиеся обстоятельства", - сказал Чхве Сан Мок.

Он также подчеркнул необходимость твердо отвечать на возможные провокации КНДР, основываясь на мощной обороне и альянсе с США.

14 января и.о. президента осудил проведенные Пхеньяном пуски баллистических ракет малой дальности.

Ранее ряд СМИ и представителей южнокорейской оппозиции высказывали мнения, что военнослужащие Южной Кореи стремились спровоцировать КНДР на начало военных действий из-за введения президентом страны Юн Сук Ёлем, впоследствии отстраненного от власти и задержанного, военного положения 3 декабря.

13 января Министерство обороны Южной Кореи отвергло утверждения о том, что целью приостановки действия межкорейского соглашения и возобновления пропагандистских трансляций по громкоговорителям в приграничной зоне было провоцирование северокорейских военных.