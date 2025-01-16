Япония открыла миссию при НАТО

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Япония открыла независимое от японского посольства в Бельгии представительство при НАТО, сообщает в четверг МИД страны.

Торжественное открытие миссии при НАТО состоялось накануне, 15 января, говорится в заявлении японского внешнеполитического ведомства.

Согласно релизу, открытие этого представительства "позволит Японии более эффективно сотрудничать с НАТО и вносить вклад в дальнейшее укрепление и развитие отношений" между Токио и Североатлантическим альянсом.