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Япония открыла миссию при НАТО

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Япония открыла независимое от японского посольства в Бельгии представительство при НАТО, сообщает в четверг МИД страны.

Торжественное открытие миссии при НАТО состоялось накануне, 15 января, говорится в заявлении японского внешнеполитического ведомства.

Согласно релизу, открытие этого представительства "позволит Японии более эффективно сотрудничать с НАТО и вносить вклад в дальнейшее укрепление и развитие отношений" между Токио и Североатлантическим альянсом.

Япония НАТО
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