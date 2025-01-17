Турпоток из России в Японию вырос более чем вдвое в 2024 году

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Почти 100 тыс. российских туристов посетили Японию в 2024 году, это в 2,3 раза больше, чем годом ранее, следует из статистики Японской национальной туристической организации (JNTO).

"Из России в Японию в 2024 году въехали 99,3 тыс. человек, это на 136,6% больше, чем годом ранее. В 2023 году турпоток из РФ составил 41,96 тыс. В декабре 2024 года Японию посетили 5,9 тыс. россиян, это в 1,8 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее (3,25 тыс.)", - говорится в сообщении.

Согласно статистике, общий турпоток в Японию в 2024 году составил более 36,86 млн, это на 15,6% больше, чем в допандемийном 2019 году и на 47,1% выше, чем в 2023 году. В тройку лидеров по въезду вошли Южная Корея (8,81 млн), Китай (6,98 млн) и Тайвань (6,04 млн).