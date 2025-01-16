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Таможня Финляндии решила не возбуждать дело о грузе танкера, подозреваемого в повреждении кабелей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Таможня Финляндии не будет возбуждать уголовное дело в отношении груза танкера Eagle S, который подозревается в повреждении подводных коммуникаций в Финском заливе.

"Таможня закрыла расследование по вопросу о том, были ли основания подозревать экипаж судна Eagle S в нарушении правил при отягчающих обстоятельствах. Груз пока задержан", - пишет в четверг портал телерадиовещания ERR.

"В ходе допроса и следствия умысел в санкционных правонарушениях на данный момент не выявлен. Расследование касалось ситуации доставки топлива экипажем судна Eagle S в территориальные воды Финляндии. Допрос показал, что судно вошло в территориальные воды по просьбе властей, поэтому нельзя считать, что экипаж доставил топливо в Финляндию намерено", - пояснил директор таможенного надзора Ханну Синкконен.

Расследование на предмет соблюдения санкций продолжается, поэтому груз судна задерживается в порту Килпилахти в Порвоо, где стоит на якорной стоянке танкер Eagle S, говорится в сообщении.

Полиция Финляндии подозревает, что якорь нефтяного танкера Eagle S 25 декабря 2024 года перерезал силовой кабель между Финляндией и Эстонией и повредил четыре телекоммуникационных кабеля. 28 декабря на судно был наложен арест, который продлится до завершения следствия, сообщили финские власти.

Полиция подозревает девятерых членов экипажа из 24 в нанесении особо тяжкого ущерба имуществу и нарушении работы телекоммуникаций при отягчающих обстоятельствах. Им запрещено покидать Финляндию.

Танкер зарегистрирован на Островах Кука.

Финляндия Финский залив
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