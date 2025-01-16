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В Баку не нашли необходимости в дальнейшей деятельности USAID в Азербайджане

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Власти Азербайджана не видят необходимости в деятельности в стране представительства американского USAID, заявил глава МИД Джейхун Байрамов.

Байрамов в четверг на пресс-конференции с грузинской коллегой Макой Бочоришвили сказал, что деятельность USAID в Азербайджане в большей степени способствовала продвижению интересов США.

"Несмотря на это, Азербайджан заявил, что если США заинтересованы в оказании помощи Азербайджану, то эта помощь должна предоставляться официально и полностью прозрачно", - отметил глава МИД, слова которого приводит азербайджанское агентство Report.

Министр добавил, что с 1 июля 2024 года деятельность USAID в Азербайджане де-юре невозможна.

Он напомнил, что с 2000 года существовал рамочный документ о сотрудничестве с организацией.

"Мы проанализировали положения этого документа и то, как их выполнение происходило в последние годы. Выяснилось, что их деятельность (USAID - ИФ) не служила интересам Азербайджана, а была направлена на реализацию повестки США в Азербайджане. На основании этого, в соответствии с положениями соглашения, нами были направлены уведомления, и мы заявили о своей незаинтересованности в продлении соглашения на действующих условиях", - сказал Байрамов.

По его словам, срок действия данного соглашения истекал в феврале 2024 года.

"В этот период из США на самом высоком уровне поступали сообщения о продолжении сотрудничества в рамках USAID. Мы проинформировали противоположную сторону о необходимости переговоров по условиям и направили США свои предложения в письменной форме. Однако с февраля по июнь США пытались диктовать свои условия и навязать их Азербайджану, не учитывая легитимных интересов нашей страны. С учетом этого, азербайджанская сторона приняла решение больше не продлевать данное соглашение", - добавил Байрамов.

По мнению министра, учитывая все эти аспекты, в настоящее время нет необходимости в функционировании представительства USAID в Азербайджане, и настало время полного прекращения его деятельности в стране.

Азербайджан USAID США
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