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Каллас сообщила о планах ЕС в понедельник одобрить новые антироссийские санкции

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас объявила о планах в понедельник в рамках расширения антироссийских санкций ввести ограничения против банков и компаний, имеющих отношение к судоходству.

"В понедельник Совет ЕС на уровне главе МИД должен одобрить новые антироссийские санкции, в том числе против банков, покупателей и компаний, поддерживающих "теневой флот", - написала она в соцсети X.

Также Каллас заявила, что 13 ноября силы военно-морской операции ЕС EUNAVFOR MED IRINI взошли на борт судна MV MIDAG в Средиземном море. Согласно ее утверждениям, танкер связан с РФ, "находился в плавании под чужим флагом".

Она заверила, что досмотр прошел в соответствии со Статьей 110 Конвенции ООН по морскому праву.

ЕС Кая Каллас
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