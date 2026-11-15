Два самолета столкнулись в аэропорту Майами

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines столкнулся с грузовым самолетом Boeing 767 авиакомпании UPS при рулёжке в аэропорту в Майами, штат Флорида, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Лайнер Boeing 737, выруливая к выходу терминала на посадку пассажиров, ударил крылом по носовой части грузового самолета, оставив большую пробоину. "Кончик крыла Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines задел нос Boeing 767 авиакомпании UPS во время рулёжки в международном аэропорту Майами", - говорится в сообщении FAA.

По данным властей, грузовой самолет готовился к вылету в Колумбию, и его экипажу было приказано "уступить дорогу" пассажирскому рейсу.

По данным авиакомпании Copa Airlines, на борту самолета, столкнувшегося с другим воздушным судном, находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа.

Два пассажира получили легкие травмы и были осмотрены медперсоналом в аэропорту, добавили в авиакомпании.

Пассажирский лайнер в настоящее время находится около терминала аэропорта.

В заявлении UPS говорится: "Нам известно об инциденте с одним из наших самолетов, находящимся на земле в Майами. Наш экипаж в безопасности, и мы готовы сотрудничать с властями, чтобы выяснить, что произошло".