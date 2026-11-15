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КСИР заявил о новых ударах по американскому радару в Бахрейне

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил об ударах по американской радиолокационной станции раннего предупреждения в Бахрейне, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на пресс-службу КСИР.

"Это ответ на авиаудар США по телекоммуникационной вышке в иранском городе Сирик", - говорится в сообщении пресс-службы.

После заявлений КСИР МВД Бахрейна выпустило оповещение о потенциальной угрозе, без уточнения ее природы, и призвало граждан укрыться в безопасных местах.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) пока не комментировало это заявление.

При этом в минувшую пятницу агентство Tasnim передавало, что КСИР нанес удар по американской радиолокационной станции раннего предупреждения в Бахрейне, также в ответ на налеты США на Сирик. В CENTCOM эти данные опровергли. В командовании также заявили, что американские вооруженные силы сбили два иранских ударных беспилотника, летевших в направлении Бахрейна.

Хроника 28 февраля – 15 ноября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Бахрейн США КСИР Иран
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