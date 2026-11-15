Meta получила в Италии штраф на 805 млн евро за доступ к данным пользователей

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Компания Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) оштрафована в Италии на 805 млн евро за доступ к данным пользователей Android без их согласия, сообщает в воскресенье The Guardian.

Сообщается, что через приложение Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации) для устройств на операционной системе Android Meta получала доступ к фото, видео и метаданным пользователей в Италии. По данным Bloomberg, от действий компании пострадали около 20 млн человек.

У Meta есть 60 дней, чтобы убрать функцию из списка действующих по умолчанию и обеспечить возможность подтвердить согласие.

Компания обжалует решение суда. В ней отмечают "несоразмерность суммы штрафа".