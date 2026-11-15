Танкер подвергся атаке в Персидском заливе

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Персидском заливе атакован танкер, связанный с Индией, сообщает в воскресенье Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"UKMTO знает о сообщениях от индийских ведомств по морским перевозкам, что танкер, шедший в восточном направлении, атакован в Персидском заливе, до того он достиг Ормузского пролива", - говорится в сообщении UKMTO.

Экипаж в ходе атаки не пострадал.

Масштаб повреждений у судна, возможный ущерб окружающей среде пока неизвестны.

Морякам на судах рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать UKMTO о любой подозрительной активности.