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Что произошло за день: четверг, 16 января

Новые фигуранты дела о теракте против генерала Кириллова, рекордно теплая погода и опасения из-за качества рыбы после утечки мазута

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- По делу об убийстве в Москве генерала Кириллова арестованы еще двое обвиняемых. По версии следствия, Батухан Точиев и Рамазан Падиев арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта, где он должен был укрыться.

- Роспотребнадзор не выявил отклонений от норм в рыбе и морепродуктах из Черного моря. Вместе с тем ведомство, а также Россельхознадзор усилят контроль за выловленной в Черном и Азовском морях рыбой. Тем временем губернатор попросил повысить режим ЧС в Севастополе до федерального.

- ЦБ скорректировал тарифные подходы в ОСАГО для некоторых категорий транспорта и территорий РФ с 27 января. Для 18 территорий, где показатели значения территориального коэффициента не соответствуют возросшим убыткам, их значения повышены.

- Роскомнадзор в прошлом году зафиксировал 135 утечек персональных данных россиян, в открытый доступ попали более 700 млн записей.

- ФНБ в декабре сократился на 1,22 трлн рублей, до 11,88 трлн рублей или 6,2% ВВП, прогнозируемого на 2024 год, сообщил Минфин РФ.

- Британская энергетическая компания BP уволит 4,7 тыс. сотрудников и 3 тыс. подрядчиков. В конце прошлого года были анонсированы меры по снижению затрат не менее чем на $2 млрд к концу 2026 года, и объявленные сокращения являются частью этих мер.

- Прошедшие 10 лет были самыми теплыми в истории метеонаблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Для России 2024 год стал вторым среди теплейших в истории метеонаблюдений. Вильфанд также предупредил, что весна в Москву может прийти раньше.

- Nintendo в апреле представит новую консоль Switch 2. Игры для старой Switch будут совместимы с новой консолью и наоборот.

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