Роспотребнадзор усилит контроль в отношении рыбы и морепродуктов из Черного моря

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор расширит лабораторные мощности на Черноморском побережье, для оценки безопасности выловленных в море рыбы и морепродуктов вводится усиленный контроль на наличие потенциально опасных веществ, включая нефтепродукты, сообщили журналистам в ведомстве.

"Для оценки безопасности рыбы и морепродуктов, добытых в Черном море, Роспотребнадзор вводит усиленный контроль на наличие потенциально опасных веществ, в том числе нефтепродуктов. Предпринимаются все необходимые меры для защиты здоровья населения и для того, чтобы на стол россиян попадала только безопасная рыбная продукция", - заявили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что на сегодняшний день проведено 102 исследования.

Также в ведомстве заявили, что в Краснодарском крае и Крыму специалисты Роспотребнадзора привлекут дополнительные лабораторные мощности для укрепления мониторинга и контроля показателей качества окружающей среды, а также безопасности морепродуктов. С этой целью будут задействованы усиленные лаборатории ведомства в Анапе и Ялте.

В Роспотребнадзоре отметили, что сотрудники ведомства продолжают ежедневный лабораторный контроль показателей качества окружающей среды. Так, исследуются качество атмосферного воздуха в зонах жилой застройки и работы ликвидаторов, воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети, готовых блюд из полевых кухонь и мест размещения волонтеров, участвующих в ликвидации последствий ЧС, также проверяются условия их проживания. Всего с начала работ проведено 937 исследований питьевой воды, 3254 исследования атмосферного воздуха, в том числе 617 - в зоне предприятий по обезвреживанию загрязненного грунта.

Также в ведомстве сообщили, что специалисты Роспотребнадзора приступили к исследованию песка после проведения работ по очистке от нефтепродуктов.

"Также, в целях оценки потенциального воздействия на здоровье населения, проводится отбор проб морской воды, воздуха, прибрежного песка и почвы", - добавили в ведомстве.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.