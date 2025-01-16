Поиск

Кандидат на пост главы МВД США выступил против ограничения добычи нефти и газа

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Администрации США не следует ограничивать добычу энергоресурсов, потому что в противном случае эту функцию возьмут на себя такие страны, как Россия, Венесуэла, Иран, заявил кандидат на пост главы американского МВД Даг Бургум.

"Когда мы ограничиваем производство энергоносителей в США, это не приводит к уменьшению спроса на них. Просто их производство смещается в такие страны, как Россия, Венесуэла и Иран", - заявил он в слушаниях в Сенате.

Бургум подчеркнул, что планы избранного президента США Дональда Трампа в сфере энергетики "позволят прекратить войны в мире, снизят инфляцию, что благоприятно скажется на финансах американцев".

МВД в США среди прочего курирует вопросы использования природных ресурсов на федеральных землях.

Охраной правопорядка занимается другое ведомство - Министерство внутренней безопасности.

МВД США Иран Венесуэла Дональд Трамп Даг Бургум
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 16 января

Кишинев и Тирасполь обвинили друг друга в срыве переговоров об энергокризисе

Котировки золота превысили $2750 впервые за месяц на статданных из США

В ЕС не видят риска срыва газоснабжения из-за российской атаки по газохранилищу на Украине

ЕС определил бюджет своей гуманитарной помощи в мире на 2025 год в 1,9 млрд евро

Команда Трампа готовит предложения по санкциям против российской нефти

Объем переработки какао-бобов в Европе в IV квартале упал до минимума с 2020 года

Власти Эстонии утвердили поправки о применении силы при охране морской экономической зоны

В Эстонии планируют закончить обустройство границы с РФ в этом году

Власти Китая начали антидемпинговое расследование в отношении американских чипов

Власти Китая начали антидемпинговое расследование в отношении американских чипов
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2109 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе250 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5704 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });