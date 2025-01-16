Кандидат на пост главы МВД США выступил против ограничения добычи нефти и газа

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Администрации США не следует ограничивать добычу энергоресурсов, потому что в противном случае эту функцию возьмут на себя такие страны, как Россия, Венесуэла, Иран, заявил кандидат на пост главы американского МВД Даг Бургум.

"Когда мы ограничиваем производство энергоносителей в США, это не приводит к уменьшению спроса на них. Просто их производство смещается в такие страны, как Россия, Венесуэла и Иран", - заявил он в слушаниях в Сенате.

Бургум подчеркнул, что планы избранного президента США Дональда Трампа в сфере энергетики "позволят прекратить войны в мире, снизят инфляцию, что благоприятно скажется на финансах американцев".

МВД в США среди прочего курирует вопросы использования природных ресурсов на федеральных землях.

Охраной правопорядка занимается другое ведомство - Министерство внутренней безопасности.