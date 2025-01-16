Главком НАТО в Европе считает важным усиливать присутствие в Балтийском море

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Объявленная ранее на этой неделе операция Baltic Sentry поможет обеспечить стабильность в Балтийском море, заявил на пресс-конференции верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

"Пока мы выполняем эту операцию, мы также усиливаем наше военное присутствие в Балтийском море для устранения угроз и для сдерживания дестабилизирующих действий в будущем", - сказал он.

Каволи назвал эту операцию реакцией на недавние случаи повреждения подводных кабелей.

О начале операции генсек альянса Марк Рютте объявил 14 января. Он назвал ее "частью усилий по укреплению присутствия и слежения на море за ключевыми зонами для нашего альянса".

Рютте сообщил, что в миссии будут участвовать фрегаты и патрульные самолеты, а также небольшой флот морских дронов.

В декабре 2024 года финский оператор газотранспортной системы Fingrid объявил о перебоях в электросети Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. В тот же день по подозрению в повреждении кабеля Финляндия задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Позже были повреждены три кабеля связи между Эстонией и Финляндией.