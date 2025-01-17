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Госдеп США заявил о возможной изоляции Грузии из-за "репрессивной политики"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Представитель госдепа США Мэтью Миллер заявил, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" "ведет страну к изоляции в связи проводимой ею политикой".

"Мы решительно осуждаем насилие против мирных граждан Грузии, протестующих, журналистов и оппозиционеров, включая бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарию. Это еще один пример репрессивной тактики "Грузинской мечты", которая оставит страну в изоляции", - говорится в заявлении Миллера в соцсети Х.

Как сообщали грузинские СМИ, в ночь на среду на Гахарию в Батуми было совершено нападение, он был доставлен в местную больницу. После оказания медицинской помощи Гахария по собственному желанию покинул больницу.

В ноябре прошлого года США объявили, что приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией в связи с решением Тбилиси отложить процесс вступления в Евросоюз и применением силы в отношении протестующих против этого решения.

Госдеп США Грузия Грузинская мечта Георгий Гахария
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