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Премьер Венгрии примет решение о продлении санкций ЕС против России после инаугурации Трампа

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам Европейского союза, что хочет дождаться инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и тогда принять решение о продлении санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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Как заявили собеседники агентства, в конце однодневного саммита ЕС в четверг Орбан удивил своих коллег, заявив, что он не готов продвигаться вперед с продлением санкций в отношении России.

Bloomberg напоминает, что ЕС ввел 15 раундов санкций против Москвы, которые необходимо продлевать каждые шесть месяцев.

Следующее продление должно состояться в конце января, через 11 дней после того, как состоится инаугурация Трампа.

Продление санкций требует единодушной поддержки 27 государств-членов ЕС.

Виктор Орбан США Дональд Трамп Европейский союз Венгрия
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