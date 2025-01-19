В Роскомнадзоре заявили, что изменений в работе TikTok в РФ не наблюдается

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) не фиксирует каких-либо изменений в работе TikTok при использовании сервиса в России, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба ведомства.

"При использовании приложения ТikTok в российском сегменте сети Интернет изменения в работе приложения пока не фиксируются", - сообщает пресс-служба в воскресенье в ответ на запрос агентства.

Российские пользователи жалуются о проблемах в работе TikTok на сервисе сбой.рф, куда поступило уже около 4 тыс. обращений.

Как сообщалось, 19 января TikTok был заблокирован в США.

6 марта 2022 года компания TikTok заявила, что приняла решение о временном запрете на размещение новых роликов и прямых трансляций в РФ из-за закона о фейках.