Поиск

Шведский военный контингент прибыл в Латвию для усиления сил НАТО

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Шведский батальон прибыл в Ригу для усиления многонациональных сил НАТО, сообщило в субботу агентство PAP.

"Около 550 солдат шведского военного контингента прибыли в субботу в Латвию, чтобы присоединиться к дислоцированной в стране Многонациональной бригаде НАТО под командованием Канады. Солдат, марширующих с флагами НАТО и Швеции, встречали в Рижском порту", - говорится в сообщении.

"Вместе с солдатами мотострелкового батальона из танкового полка "Южная Скания" были перевезены и боевые машины", - информирует PAP.

Швеция, вступившая в НАТО весной 2024 года, впервые отправила своих военнослужащих в другую страну-члена Альянса, отмечает агентство.

Многонациональные силы НАТО в Латвии, дислоцированные в стране на базе Адажи с 2017 года, в настоящее время включают в себя войска нескольких стран. Самые крупные контингенты представлены Канадой и Данией.

Осенью 2024 года подразделение, дислоцированное в составе расширенного передового присутствия НАТО, было повышено до уровня бригады, Латвия - первая страна на восточном фланге, где Альянс создал боевую группу такого размера. Бригада должна достичь полной боевой готовности к 2026 году с целевой численностью более 3,5 тыс. солдат из союзных стран.

Швеция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Британские власти не собираются запрещать TikTok

Обострение палестино-израильского конфликта

Эрдоган призвал следить за соблюдением Израилем перемирия в Газе

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные заявили, что готовы к первой фазе перемирия с ХАМАС

Семь российских туристов остаются в больнице после ДТП на Шри-Ланке

Что случилось этой ночью: суббота, 18 января

Блинкен верит в возможность прекращения Трампом украинского конфликта

Блинкен верит в возможность прекращения Трампом украинского конфликта

Канцелярия Нетаньяху подтвердила начало реализации соглашения по Газе 19 января

Канцелярия Нетаньяху подтвердила начало реализации соглашения по Газе 19 января

Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram

Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram

Главы Пентагона и Госдепа попрощались с сотрудниками перед приходом новой администрации США

Трамп заявил, что скоро разберется в ситуации с TikTok

Трамп заявил, что скоро разберется в ситуации с TikTok
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе261 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2120 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5717 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });