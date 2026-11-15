Корабль Starship впервые успешно сел с захватом манипуляторами башни

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Космический корабль Starship, создаваемый для пилотируемых полетов на Луну и Марс, после завершения 22-часового орбитального испытательного полета впервые совершил посадку с помощью захвата манипуляторами башни обслуживания на стартовой площадке, прямую трансляцию вела компания-разработчик SpaceX.

Корабль был подхвачен гигантскими "руками-манипуляторами" в 16:16 по восточному стандартному времени США (в 00:16 по Москве).

Запуск корабля Starship с помощью носителя Super Heavy V3 был осуществлен со стартовой площадки базы Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в 01:47 по московскому времени.

По сообщению компании SpaceX, в ходе полета корабль выпустил на орбиту 26 интернет-спутников для пополнения группировки системы Starlink.

Между тем планировавшуюся в рамках испытания посадку носителя Super Heavy с аналогичным подхватом манипуляторами на стартовой площадке провести не удалось.

По данным SpaceX, отделение носителя от корабля прошло успешно, но его система наведения, навигации и управления (GNC) обнаружила, что ускоритель находится не там, где должен был быть, и автоматически прервала операцию, перенаправив Super Heavy к месту приводнения у берегов Техаса в Американском (Мексиканском) заливе. Специалисты пришли к выводу, что риск слишком велик, чтобы попытаться "поймать" ракету на базе в Техасе. Носитель перед касанием с водной поверхностью подорвался.

Перед запуском компания SpaceX ожидала, что полет станет первым, в ходе которого и Starship, и Super Heavy вернутся на стартовую площадку для приземления с использованием системы подхвата гигантскими манипуляторами.

Многоразовая ракетная система, состоящая из космического корабля Starship и ракеты-носителя сверхтяжелого класса Super Heavy, имеет высоту более 120 м. Она выше любой другой когда-либо созданной ракеты. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем созданная NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ракета с учетом нынешней миссии запускалась в тестовый полет уже 15 раз, из которых 10 были успешными.