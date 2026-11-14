Причиной сбоя в авиасистеме США стала модернизация оборудования

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты выявили причину сбоя, спровоцировавшего приостановку воздушного сообщения в США, признаков иностранного вмешательства нет, заявил в субботу американский министр транспорта Шон Даффи.

"Речь не идет о действиях иностранных сил", - сказал он на пресс-конференции.

Даффи пояснил, что эксперты выявили объект в США, на котором работы по модернизации оборудования привели к техническим проблемам. "Мы добьемся того, чтобы те, кто виновен в этом, понесли ответственность", - добавил он. В частности, по его словам, необходимо разобраться в действиях компании L3 Harris, которая, по имеющимся данным, отвечала за оказавшееся неисправным оборудование.

Ранее власти США уже сообщали, что версия иностранного вмешательства выглядит маловероятной. Тем не менее, министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин пообещал, что власти проведут дополнительные проверки.

В ночь на субботу сообщалось, что власти США разрешили авиакомпаниям после многочасовой паузы возобновить вылеты из американских аэропортов после масштабного технического сбоя. Соответствующее решение приняло Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

По заявлению FAA и Белого дома, причиной произошедшего стал сбой в системе телекоммуникаций. Власти США отмечали, что речь не шла о кибератаке.