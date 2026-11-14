Аэропорты США пока не полностью вернулись к нормальному режиму работы после сбоя

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Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорты в Нью-Йорке и других крупных американских городах в субботу продолжают работу над устранением последствий крупного сбоя, произошедшего днем ранее, сообщает The New York Times.

Согласно подсчетам газеты, аэропорты пока выполняют не весь объем изначально запланированных рейсов. Пока что за субботу в стране отменили около 14% внутренних авиарейсов и менее 10% международных. Кроме того, около 1,2 тыс. рейсов выполняются с задержкой.

В ночь на субботу сообщалось, что власти США разрешили авиакомпаниям после многочасовой паузы возобновить вылеты из американских аэропортов после масштабного технического сбоя. Соответствующее решение приняло Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

По заявлению FAA и Белого дома, причиной произошедшего стал сбой в системе телекоммуникаций. Власти США отмечали, что речь не шла о кибератаке.