Премьер Болгарии решил остановить финансовую и военную помощь Украине

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Болгарии Румен Радев заявил, что из-за внутренних проблем останавливает финансовую и военную помощь Украине, сообщают в субботу балканские СМИ.

В сообщениях отмечается, что, по словам Радева, такая позиция обусловлена необходимостью экономить средства, так как у Болгарии серьезный дефицит бюджета. Кроме того, запасы вооружений в стране - на низком уровне.

Радев заверил, что София не будет блокировать на уровне ЕС финансовую поддержку Украине от других стран.