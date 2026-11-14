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Премьер Болгарии решил остановить финансовую и военную помощь Украине

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Болгарии Румен Радев заявил, что из-за внутренних проблем останавливает финансовую и военную помощь Украине, сообщают в субботу балканские СМИ.

В сообщениях отмечается, что, по словам Радева, такая позиция обусловлена необходимостью экономить средства, так как у Болгарии серьезный дефицит бюджета. Кроме того, запасы вооружений в стране - на низком уровне.

Радев заверил, что София не будет блокировать на уровне ЕС финансовую поддержку Украине от других стран.

Украина Болгария Румен Радев
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Премьер Болгарии решил остановить финансовую и военную помощь Украине

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