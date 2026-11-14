Кушнер заявил о готовности сторон украинского конфликта к практическим компромиссам

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Стороны украинского конфликта понимают, что для его урегулирования будут необходимы компромиссы, заявил в субботу спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

"Пресса сообщала о некоторых максималистских позициях обеих сторон. Также были сообщения с мощной политической риторикой. Во время наших закрытых встреч обе стороны понимали, что для завершения войны потребуются практические компромиссы", - написал он в соцсети X.

По словам Кушнера, "между теми из нас, кто нацелен на поиск решений, продолжается серьезная работа".