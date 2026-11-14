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Пашинян видит будущее Армении в составе ЕС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в будущем Армения будет членом Евросоюза.

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"Армению через 20 лет я вижу в составе Европейского союза", - сказал он, выступая в Институте международных и европейских дел Дублина.

Ранее Пашинян заявлял, что Ереван не собирается выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но собирается обратиться с заявкой на вступление в ЕС.

"Мы не начали подготовку для выхода из ЕАЭС. Мы начали подготовку к формированию альтернативы, чтобы народ имел возможность принять решение. Мы не собираемся выходить из ЕАЭС", - сказал премьер на брифинге 5 ноября.

При этом он отметил, что Армения в 2027-2028 годах обратится с заявкой на членство в ЕС.

Армения ЕС Евросоюз Никол Пашинян ЕАЭС
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