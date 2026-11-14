Еще один танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Очередной нефтяной танкер в субботу подорвался на морской мине и загорелся при несанкционированном прохождении Ормузского пролива, передает иранское агентство Tasnim.

Как сообщили в ВМС Ирана, это уже второй танкер, загоревшийся в субботу утром в районе Ормузского пролива, и пятый за последние 24 часа.

"Пожары и взрывы - удел танкеров, вовлеченных в незаконную деятельность, которые отключили системы идентификации и работают в запрещенных зонах", - заявили в ВМС Ирана.

Ранее агентство Fars со ссылкой на ВМС Ирана сообщало, что танкер, шедший по несогласованному с иранскими властями маршруту, в субботу столкнулся с миной восточнее Ормузского пролива, после чего на судне вспыхнул пожар.