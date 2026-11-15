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"Моссад" предупредила ЦРУ о планах Ирана совершить покушение на Трампа

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Израильская разведслужба "Моссад" уведомила ЦРУ о том, что Иран планирует совершить покушение на президента США Дональда Трампа и ключевых представителей его администрации, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, начиненных взрывчаткой, сообщила газета Israel Hayom со ссылкой на высокопоставленных израильских и американских чиновников.

По их словам, это предупреждение привело к усилению мер безопасности вокруг высших должностных лиц США, полученная информация также сделала заключение какой-либо сделки с Тегераном еще менее вероятным.

Источники отметили, что данные "Моссада" были подтверждены еще одной западной разведывательной службой. Израиль проверил эти сведения по запросу американской стороны, обратившейся к "Моссаду" за содействием.

Директор "Моссада" Роман Гофман в настоящее время находится с визитом в США, где, в частности, провел встречу с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. С момента вступления в должность Гофман часто посещает США, поддерживая тесную координацию со своими американскими коллегами.

Один из высокопоставленных чиновников сообщил, что Вашингтону уже было известно об иранских угрозах в адрес представителей администрации - особенно после ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи в ходе совместной израильско-американской операции. Новые же разведданные, по словам чиновника, указывают на конкретные и недавние угрозы, включая использование дронов со взрывчаткой - метод, против которого сложно эффективно действовать с помощью стандартных средств защиты.

Как отмечает газета, американские должностные лица, находящиеся в зоне риска, существенно сократили свое участие в мероприятиях на открытом воздухе. Некоторые из них были временно перевезены из своих домов в охраняемые объекты.

Телеканал Fox News ранее сообщил, что министр финансов Скотт Бессент, курирующий санкции против Ирана, был перевезен из своего дома в вашингтонском районе Джорджтаун на защищенную военную базу.

По данным телеканала, госсекретарь Марко Рубио - убежденный противник соглашения с Ираном - также был перемещен в безопасное жилье на территории военной базы, а глава Пентагона Пит Хегсет находится на охраняемом военном объекте.

Что касается президента США, то, как сообщили изданию официальные лица, в отношении его публичных выступлений, в том числе на открытых площадках, теперь действуют особые меры безопасности. Количество таких мероприятий было значительно сокращено. В тех случаях, когда они все же проводятся, обеспечивается усиленная охрана, а также задействуются специализированные системы, предназначенные для нейтрализации беспилотников.

Израиль Иран США Дональда Трамп Моссад
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