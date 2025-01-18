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Нетаньяху не исключает возобновление боев в секторе Газа

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что если второй и третий этапы соглашения с ХАМАС, условия которых будут обговорены позже, не будут реализованы, то Израиль имеет право вернуться к военным действиям в секторе Газа, сообщает в субботу The Times of Israel.

"Если нам придется вернуться к боевым действиям, мы прибегнем к новым, решительным способам их ведения", - заявил Нетаньяху в видеообращении.

Он отметил, что право Израиля на возобновление ударов по группировкам в секторе Газа признали действующий, и избранный президенты США Джо Байден и Дональд Трамп.

Премьер также назвал первый этап соглашения "временным перемирием". Во время первого этапа Израиль не уменьшит, а увеличит число военнослужащих, размещенных в Филадельфийском коридоре, заявил Нетаньяху.

При этом в соглашении с ХАМАС говорилось, что Израиль "постепенно будет снижать число военных в коридоре во течение первого этапа", уточняет издание.

Первая фаза перемирия, как сообщалось, вступит в силу в воскресенье утром. В случае ее успешной имплементации предполагается, что стороны договорятся о дальнейших фазах.

Первая фаза продлится 42 дня. В это время будет действовать режим прекращения огня, а израильские силы покинут наиболее густонаселенные районы сектора Газа и отойдут к границам анклава. ХАМАС освободит 33 израильских заложника, в том числе женщин и пожилых граждан, а Израиль отпустит 1 тыс. 890 палестинских заключенных.

Джо Байден Дональд Трамп Израиль Биньямин Нетаньяху Газа
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