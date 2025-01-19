Православные христиане празднуют Крещение Господне

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В воскресенье православные верующие отмечают один из древнейших христианских праздников - Крещение Господне, или Богоявление.

В этот день христиане вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан, с чего началось Его публичное служение человечеству.

Праздник установлен в память о крещении Христа, которое Он принял в реке Иордан от пророка Иоанна Предтечи. Согласно Евангелию, когда Иисус вышел из реки, на него снизошел Святой Дух в виде голубя, а с небес раздался голос Бога-Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение".

Первые упоминания о празднике относятся к началу III века - правда, тогда он отмечался вместе с Рождеством, и разделили оба торжества лишь к концу IV века. В первые века в праздник Богоявления христианская община пополнялась новыми членами, которые принимали крещение в этот день.

Предшествует празднику крещенский сочельник, когда верующие постом и молитвой готовят себя к предстоящему торжеству.