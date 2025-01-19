Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 января

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Перемирие в Газе, православные празднуют Крещение, протесты в Сеуле

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Нетаньяху не исключает возобновление боев в секторе Газа. Он также также назвал первый этап соглашения с ХАМАС "временным перемирием".

- Православные христиане отмечают Крещение Господне. Это один из древнейших христианских праздников.

- Израиль не имплементирует перемирие, пока не получит список освобождаемых заложников. Первая фаза перемирия по договоренности вступает в силу в воскресенье утром.

- В Сеуле начались протесты после заключения под стражу отстраненного от власти президента. У здания суда собрались более 40 тыс. человек.

- Спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку намерен посетить сектор Газа. Он планирует "практически постоянно присутствовать" в регионе в ближайшие недели и месяцы для устранения обострений на местах.

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