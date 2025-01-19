В ХАМАС объяснили техническими причинами задержку с передачей списка заложников

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Задержка с передачей Израилю списка заложников для обмена в воскресенье объясняется "техническими причинами", сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление ХАМАС.

По данным издания, движение "подтверждает свою приверженность условиям соглашения о прекращении огня".

Ранее в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что власти страны не будут выполнять условия соглашения о перемирии, пока не получат имена всех заложников, которых в воскресенье должен освободить ХАМАС.

По условиям соглашения ХАМАС обязан передавать Израилю имена заложников как минимум за 24 часа до того, как они будут освобождены.