ХАМАС передал Израилю список заложников, которых освободят в воскресенье

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС через посредников передало имена трех заложниц, которых планируется освободить в воскресенье в рамках соглашения о прекращении огня. Об этом представитель израильских властей сообщил телерадиовещателю Kan.

The Times of Israel со ссылкой на заявление ХАМАС приводит имена заложников: это Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер.

Позднее в офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердили, что список получен.

Израильская сторона сообщала, что власти страны не будут выполнять условия соглашения о перемирии, пока не получат имена всех заложников, которых в воскресенье должен освободить ХАМАС. Движение объяснило техническими причинами задержку с передачей списка Израилю.