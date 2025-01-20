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Израиль освободил из тюрем 90 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Bзраиль в соответствии с достигнутым соглашением с ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа освободил часть палестинских заключенных, пишет The Times of Israel со ссылкой на службу тюрем Израиля.

"Израиль освободил первую партию из 90 палестинских заключенных в обмен на трех заложников, освобожденных из Газы", - сообщило издание.

В числе освобожденных палестинцев 78 жителей Западного Берега и 12 жителей Восточного Иерусалима.

По данным портала Ynet, среди них 69 женщин, в том числе одна несовершеннолетняя, 8 несовершеннолетних мужчин и 12 мужчин, осужденных за относительно мелкие правонарушения.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу в воскресенье, три заложницы уже вернулись в Израиль.

Реализация соглашения предусматривает три этапа. Первый рассчитан на 42 дня. В это время будет действовать режим прекращения огня, а израильские силы покинут наиболее густонаселенные районы сектора и отойдут к границам анклава. ХАМАС освободит 33 израильских заложника, в том числе женщин и пожилых граждан, Израиль в свою очередь отпустит 1 тыс. 890 палестинских заключенных.

В случае успешного выполнения условий первого этапа

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